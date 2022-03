Hinnatõus püsib endiselt kiire

Kui möödunud aasta lõpus võis oodata, et tänavu kevadel hakkavad hinnasurved leevenema ning hinnakasv vähemalt aelgustub, siis Ukrainas toimuv sõda on olukorda drastiliselt muutnud. Ettevõtete ja peatselt tõenäoliselt ka riikide otsused loobuda Venemaalt pärit naftast ja gaasist on energiakaupade hindu maailmaturul taas hüppeliselt kergitanud ning sõjategevus ähvardab hävitada ka tänavuse viljasaagi Ukraina põldudel. See tähendab ilmselt jätkuvat survet toiduainete hindadele, sest Ukraina on Euroopa suurim viljatootja. Lisaks on tõsiselt häiritud erinevate tööstusmetallide tarnimine Euroopas.