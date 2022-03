Sõjapõgenikke on jõudnud maakonda ennustatust vähem

Türi valda oli eilse seisuga vallavalitsusele teadaolevalt tulnud Ukrainast kolm sõjapõgenikku: vanaema oma tütre ja tütretütrega. Türi valla innovatsiooni ja sotsiaalabi valdkonnajuht Kati Nõlvak sõnas, et vallavalitsus aitas neile majutuse leida, nad paigutati elama ühte sotsiaalkorte­risse Väätsal. Ukrainast saabunutel on Väätsal ka sugulased, kelle kutsel nad Eestisse tulid.

Nõlvak sõnas, et väga palju on Ukrainast tulnute abistamisse panustanud kohalik kogukond. Kui sai selgeks, kuhu inimesed majutatakse, muretsesid inimesed sinna kiiresti mööbli. Sõjapõgenikega on suhelnud ka sotsiaaltöötaja.