Ametiühingute Keskliit kutsub Eestimaa rahvaid rahumeelsele koostööle

Eestis on eestlased, ukrainlased ja venelased aastaid kõrvuti tööd teinud. Praeguses olukorras on eriti oluline koos ja sõbralikult jätkata ning mitte lubada sihilikult levitataval valeinfol omavahelist töist läbisaamist häirida. Palume olla teineteise vastu mõistvad ja osavõtlikud, et vägivald ei laieneks Eestisse, kus on meie kõigi kodud, lapsed, pered.