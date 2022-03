Vanemuise teater ja Eesti Kontsert korraldavad heategevuskontserdi Ukraina toetuseks

Vanemuise teatrijuht Kristiina Alliksaar rääkis, et keerulistel ja habrastel aegadel on kultuur see, millest hingele kosutust ja meele liitmist leida: „Meie tugevus Vanemuises on oskus pakkuda väärt elamusi. Kasutame seda trumpi parimal võimalikul viisil – pakume kuulajatele imeilusa kontserdi ja kogume sellega samas tuge meie sõpradele Ukrainas. Headus ja ilu peab võitma kurjuse.“