Keskkonnaagentuur ootab jahimeestelt jahiulukite seireandmeid

Seireandmete kogumise ja esitamise kohustus on paika pandud jahiseadusega. „Seire käigus koguvad jahimehed ulukite ja nende jälgede vaatlusandmeid, kaardistavad koprapesakondi, teevad ruutloendust ja koguvad bioloogilist materjali kütitud ulukitelt,“ selgitab Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtivspetsialist Rauno Veeroja.

Seireandmed on vajalikud, et saada adekvaatset ülevaadet ulukiasurkondade seisundist ning teha õigeid otsuseid asurkonna ohjamisel. „Nende andmete põhjal tehtud otsused aitavad vältida ja ennetada võimalikke probleeme, mis on seotud ulukipopulatsioonide arvukuse kõikumisega,“ sõnas Keskkonnaameti jahinduse peaspetsialisti Margo Tannik.