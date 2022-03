Ettevaatust! Ebapädev rehvivahetus võib maksma minna auto hinna

Koduõuel ise rehve vahetades on suurem tõenäosus, et poldid jäävad korralikult kinnitamata. Seetõttu on oluline pigem lasta rehvid alati vahetada remonditöökojas, kus on selleks tööks vajalikud teadmised ning vahendid. Ka töökojas rehve vahetades on oluline üle küsida, kas poldid said ratastel korrektselt kinnitatud ning täpsustada, kas ja millal oleks vajalik nende pingutamine, et vältida rataste eemaldumist sõitmise ajal.