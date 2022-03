Iga neljas naine kogeb oma elu jooksul põiepidamatust

Invaru abivahendikeskuse klienditeenindaja Siiri Kaska teab, et põiepidamatusest rääkimine valmistab tihti piinlikkust, kuid päris kõigi eest ei tasu oma muret siiski varjata. “Loomulikult pole see kohvilaua-teema, aga on mõned inimesed, kellega võiks oma muret jagada. Esiteks perearsti või günekoloogiga, kes saavad vajadusel määrata ravi. Statistika kohaselt kannatavad naised inkontinentsuse probleemi all keskmiselt üle kuue aasta, enne kui julgevad abi otsima hakata.

On mõistetav, et pidamatus põhjustab ebamugavust ja stressi – tekib hirm aktiivse eluviisi elamise ja võimalike ootamatuste osas, nagu näiteks ebameeldiv lõhn või lekked. Seega on eriti oluline, et õigel ajal abi otsitakse. „Toimivad lahendused on tegelikult olemas,“ ütleb Kaska ja lisab, et inimeste teadlikkus on õnneks kasvamas. „Olen märganud, et küsimused on muutunud asjalikumaks – kui probleem on tekkinud tasapisi, on naised jõudnud juba infot hankida. Meil jääb vaid väikeste nõuannetega asi toimiva lahenduseni aidata,“ nendib kogenud klienditeenindaja.

„Hoopis teine lugu on siis, kui pidamatuse probleem on tekkinud ootamatult koos mõne muu tervisemurega. Siis on meie ees enamasti endast väljas, vahel isegi šokis inimene, kes vajab igasugust nõu. Sellisel juhul osutuvad väga oluliseks klienditeenindajate kogemused ja kogunenud teadmised, sest tihti on lisaks pidamatuse teemale vaja anda ka muud infot,“ selgitab Kaska ning lisab, et ehkki uriinipidamatusest rääkimine võib olla ebamugav, on tegemist vägagi aktuaalse probleemiga. Seda fakti illustreerib asjaolu, et ainuüksi Invarust osteti 2021. aastal üle 3 miljoni mähkme ja uriinisideme.

Emadusega võib kaasneda ootamatu terviseprobleem

Inkontinentsus ehk uriinipidamatus tabab naisi kaks korda rohkem kui mehi. Võimalus selle diskreetse probleemiga kokku puutuda suureneb naistel emaks saades. “Rasedusaegne ja sünnitusjärgne pidamatus on levinum, kui osatakse arvata. Uuringud näitavad, et raseduse ajal kogevad kontrollimatut leket umbes pooled lapseootel naistest,” räägib Kaska.

Põhjus on tulevases ilmakodanikus, kelle küpsemine venitab emakat, see aga tekitab survet põiele ja vaagnapõhjalihastele. “Mida raseduse lõpupoole, seda tugevamini. Tagajärjeks võibki olla tahtmatu uriinieritus näiteks aevastades,” toob Kaska näite. Tema sõnul võtavad tulevased emad oma peatselt sündivale pisikesele mähkmeid varudes mõnigi kord kaasa ka paki täiskasvanutele mõeldud spetsiaalsed sidemeid, et olla valmis sünnitusjärgseks veritsuseks. Kuid ei maksa häbeneda, kui mureks on hoopis rasedusaegne uriinipidamatus.

Paraku ei lahenda paljudel juhtudel ka maimukese sünd olukorda. “Üks levinumaid abinõusid on vaagnapõhjalihaste harjutused, põhjalikud juhendid on üleval Eesti suuremate haiglate kodulehtedel,” juhendab Kaska. Kahjuks võib nooremas põlves seljatatud mure hiljem tagasi tulla. “Uriinipidamatuse all kannatavate naiste hulk on seotud sünnituste arvuga. Probleemiga puutub kokku umbes 10% kolme lapse emadest. Neli ja rohkem last ilmale toonud naistel on pidamatuse esinemissagedus hilisemas elus juba kuni 15%,” räägib Siiri Kaska.