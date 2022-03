Elisa avas annetusnumbri Eesti Punasele Ristile - Ukraina toetuseks on annetatud üle 305 000 euro

„Vajadus humanitaarabi järele Ukrainas on suur ja kasvab iga tunniga, samuti on muutumises see, millist abi parasjagu vajatakse. Esemelise abi kogumine, sorteerimine ja kohaletoimetamine on ajamahukas, seetõttu on praegu kõige tõhusam toetada Ukraina elanikke rahalise annetusega. Rahaannetus võimaldab pakkuda just sellist abi, mida humanitaarkatastroofi keerisesse sattunud inimestel just sel hetkel kõige rohkem vaja on,“ sõnas Eesti Punase Risti peasekretär Arvi Perv.