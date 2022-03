Erivajadustega inimestele õigusnõu andmist jätkab Eesti Puuetega Inimeste Koda

„On oluline, et õigusnõu oleks erivajadustega inimestele kui haavatavale sihtgrupile Eesti erinevates piirkondades õigeaegselt ja kvaliteetselt kättesaadav. Puuetega inimeste kojal on selleks olemas juba mitme aasta pikkune kogemus ja üle-eestiline võrgustik. Nõustamiseks saab kasutada puuetega inimeste kodade ruume üle Eesti, mis on füüsiliselt igakülgselt ligipääsetavad ja puuetega inimestele hästi tuttavad,“ ütles justiitsminister Maris Lauri.

Eelneval viiel aastal on justiitsministeeriumi toetusel saanud õigusnõu tuhanded erivajadusega inimesed. Küsimusi on olnud pea igast õigusvaldkonnast, kuid kõige enam on need puudutanud perekonnaõigust ja võlaõigust ning täitemenetlust.