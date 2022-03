Paide noormees pani hinnalise särgi ukrainlaste toetuseks oksjonile

Selle hinnalise särgi omanik on Paide noormees Robin Vestung, kes mängib ise Paide Linnameeskonna U21 koosseisus. Tema kätte sattus see särk 2016. aastal, kui tal õnnestus koos perega Ragnar Klavani kutsel kahel korral Liverpooli jalgpallimatšile sõita. "Sealt saingi selle särgi ja olen sellest ajast saati seda omanud ja hästi hoidnud," lausus ta.

Põhjus, miks särk just nüüd omanikku vahetab, on Vestungi sõnul täiesti inimlik. Ta tahab teha praeguses sõjaolukorras head ja see on üks väärtuslikumaid asju, millest ta on nõus õilsa eesmärgi nimel loobuma. "Vaadates olukorda maailmas, olen otsustanud teha heategevusliku oksjoni Ukraina heaks. Kogu saadud summa annetan MTÜ Eesti Pagulasabile," lubas ta.