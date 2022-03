Paanika mõju jõudis ka Järvamaa poeriiulitele

Teisipäeval Paide Rimis tühje kuivaineriiuleid vaadanud Larissa viitas käega riiulitele ja ütles vene keeles, et kui pommitama hakatakse, pole neid kaupu kellelegi tarvis ning kokku osta on mõttetu. Tema jutu mõte oli, et sõja pärast ei peaks keegi toitu arutult kokku ostma, sest siis tuleb jalgadele valu anda ja pommide eest põgeneda. Kindlasti pole tatar ja kaerahelbed need asjad, mida kohvrisse või seljakotti pakitaks.