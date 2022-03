Põgenik kahtlustab, et provokaatorid õhutavad piiril segadust

Vaatamata sõja esimese paari nädala koledustele ei ole kahe lapse ema kaotanud usku, et juba kahe nädala pärast on sõda läbi ja ta saab pöörduda tagasi koju ning eluga edasi minna. Isegi kui pealtnäha on minu vastas istuv ukrainlanna jutukas ja rahulik, leiab tema jutust vastukäivaid mõttekäike, mis viitab sellele, et kuskil sügavamal hinges idaneb posttraumaatiline stress.