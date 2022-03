60 aastat abielu – õnnelik juhus või raske töö?

Uno ja Vilme Aan on veendunud, et abielu hoiab koos teotahe, abivalmidus, hea süda, üksteisest lugupidamine, positiivne ellusuhtumine ja eelkõige suhtlemine. Kindlasti mängib terves suhtes suurt rolli ka armastus ja oma osa on ka saatusel.

Viimase aja moeröögatus on lahutus. Selle moega ei kavatse aga kaasa minna Uno (85) ja Vilme (82) Aan, kes on abielus olnud juba 60 aastat. Nende armastuse viljadeks on kaks last, viis lapselast ja üks lapselapselaps. Kuidas nad teineteist leidsid ja mis ime neid koos hoiab? Selle müsteeriumi lahendamiseks tuleb ajamasinaga rännata tagasi aastasse 1959.