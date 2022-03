Järva-Jaani kunagisest veetornist kujuneb silmatorkav vaatetorn

Mittetulundusühing Orina Seltsimehed seisab hea selle eest, et kunagise Järva-Jaani kutsekooli veetorn kasutusse võtta. Praeguseks on hoone tehtud ilmastikukindlaks. Katus on peal, vuugivahed parandatud, uksed-aknad ees, trepp uuendatud, vaheplatvormid ehitatud nii, et saab üles välja ronida.