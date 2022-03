Pildil on Magaziini Saaremaa kauplus. KPG Kaubanduse OÜ tahab kaupluse rajada ka Paidesse.

KPG Kaubanduse OÜ soovib rajada Paidesse Päärma teele Magaziini kaubanduskeskuse, kuid kui algselt oli see kavas paari aasta jooksul, siis praeguseks on selge, et läheb rohkem aega.