Väike-Aia tänav tehakse korda

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium andis teada, et Paide linna rahataotlus Väike-Aia tänava taastusremondiks on rahuldatud. Tegemist on kohalike teede ehitamiseks mõeldud investeeringutoetusega. Väike-Aia tänav sai toetuse kui ettevõtlusega seotud tee. Toetuse suurus on 100 000 eurot, mis oli ka maksimum, mida sai küsida.