Võlgnik tasus vallavalitsusele tosin aastat vana arve

Roosioja alustas kordusarvete väljasaatmisega 1. märtsil ja osad võlglased tasusid kohe ka arved. „Näiteks 7. märtsil saatsin välja meeldetuletuse ja 8. märtsi hommikuks oli see 300 eurone võlg tasutud. Muide – see oli üleval 2010. aastast! Võlad tulid eelmistest valdadest Järva valda üle ja kui e-posti aadress on sama, saadame meeldetuletused ka neile," rõhutas Roosioja.