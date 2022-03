Politseiameti koduleheküljel on Põhja prefektuuri järvalasest alarmsõiduspetsialisti Uno Laasi nime taga märge, et staažikas politseinik on töökohustustest tänaseni eemal.

Rahvusvahelise politseiassotsiatsiooni IPA Eesti osakonna president Uno Laas istus koos Järva maleva kaitseliitlase Asko Osulaga naistepäeva varahommikul kell neli bussirooli, mis äsja saabus Poolast Türi vabatahtlike päästjate konvoiga Ukraina sõjapõgenike toomast, ja alustas teekonda Poola poole.