Ajatus kohvikus kaob hõrkude roogade keskel ajataju

Kohviku pidamise võtsid kogukonna ehk Türi Konna Majas oma õlule türilased Kaia ja Tarmo Kaugeranna. Toiduvalmistamise kunstiga on sügavamalt seotud just Tarmo, kes on töötanud aastaid Tallinna toidukohtades ja kümmekond aastat tagasi oli kokk legendaarses Paide pubis Sõruse Auk.