Keegi just imestas, et Koerus üüritakse korterit 300 euroga. Mina ei imesta, sest omanik olla pole ammugi kõigile jõukohane. Maju, vähemalt paberil, müüakse siinmail ju veerand miljoni ja kortereid 100 000 euro eest. Meeldib või mitte, see on uus normaalsus.