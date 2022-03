Ukrainat saab toetada ka tantsides

Nino Feštšin ütles, et peab ennast poolukrainlaseks ja tunneb Ukraina rahvale väga kaasa. Nii nagu paljud teised eestimaalased, tahab ka tema kuidagi aidata ning miks mitte teha seda tantsu kaudu. «Tantsupäeva eesmärk on viia osalejad poolteiseks tunniks telerite ja muude uudiste lainelt positiivsuse ja hea tuju lainele. Samas saab parema enesetunde ja ennastunustava tantsu kaudu aidata ka Ukraina rahvast,» lausus ta.

Feštšin lisas, et kuigi Zumba treeningud on tuntud Ladina-Ameerika tantsurütmide poolest, siis seekord pikivad nad kavasse ka Ukraina repertuaari ja rahvuslikke tantse. «Teeme seda selleks, et tutvustada eestimaalastele rohkem Ukrainat ja ukrainlaste traditsioone ning anda edasi sõnumit, et tants seob inimesi, ükskõik kus nad ka ei elaks,» selgitas ta.