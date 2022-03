Paide vabatahtlikud põrkusid hingematva haisu ja rumaluse vastu

Noormees hakkas aktiivselt olukorrast väljapääsu otsima siis, kui leidis maja ülakorruselt armetutes tingimustes kassid. Varem teadis ta, et kassid on vaid õues ja aidas. "Ta oli enne meid pöördunud juba mitme MTÜ ja omavalitsuse poole. Vabatahtlikkusel tegutsevad organisatsioonid on kasse puupüsti täis ja omavalitsus küsib kodukasside varjupaika viimise eest 150 eurot kassist ja enamasti on ju ette teada, et varjupaikades enamiku kasside elutee ka lõpeb," selgitas ta.