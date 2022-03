Türi gümnasistid kepsutasid põhikoolide õuel "Tuljakut"

Türi ühisgümnaasiumi arendusjuht Ketlin Salla ütles, et ettevõtmise eesmärk oli põhikoolide lõpetajates äratada kooli vastu suuremat huvi. "Sõidu mõte oli 15 minutiga üheksandikele tutvustada TÜGis toimuvat, näidata laulu ja tantsu ning jagada sisseastumisega seonduvat teavet," lausus ta.

Salla sõnul tegi asja eriliseks see, et kohale sõideti bussiga ja etteasted tehti õues vältimaks koroonaohtu ning olles võimalikult mobiilsed, et liikuda kohe edasi järgmisesse kohta.