Koeru jalgpalliliiga jõudis lõpplahenduseni Türil

Koeru saalijalgpalli meistriliiga, mida asjaosalised ise lühendiga KSJM nimetavad, on üks maakonna pikima ajalooga sisejalgpalliturniire. Liiga eestvedaja Janno Kupper ütles, et kui 2013. aastal liiga loodi, osalesid seal valdavalt Koeruga või siis vähemalt Järvamaaga seotud meeskonnad. "Nüüd on Koeru jalgpallurite read hõredamaks jäänud ning oleme osalejaid ka naabermaakondadest otsinud," rääkis ta. "Kui tavaliselt oleme püüdnud kokku saada vähemalt 12 võistkonda, siis tänavu jäi osalejate arv kaheksa peale, sest piirangud ja haigusterohke aeg jätsid oma jälje."