Kevade alguse nädal üllatab meeldivate soojakraadidega

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva enamasti selge kuiv ilm. Puhub nõrk läänekaaretuul. Külma on 3-9 kraadi, meremõjuga rannikul kerkib õhutemperatuur nullkraadi kanti. Esmaspäeva päeval on päikesepaisteline ilm. Puhub läänekaaretuul 3-9 m/s. Sooja on 3-9 kraadi.

Teisipäeva öösel on vähese pilvisusega kuiv ilm. Tuul on nõrk ja puhub läänekaarest, hommikul lõunakaarest. Külma on 3-9, meremõjuga rannikul jääb õhutemperatuur nullkraadi kanti. Teisipäeva päeval on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub idakaaretuul 1-7, õhtul rannikul puhanguti 11 m/s. Sooja on 3-9 kraadi.