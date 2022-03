Väikseimgi joove roolis võib kaasa tuua surmasõidu

Ergo Kindlustuse kahjukäsitluse juriidilise osakonna juht Vaho Vahkal tõi välja näite kindlustusjuhtumist, mis kinnitas, et ka väike joove võib tuua miljonites kahju, rääkimata ohust elule ja tervisele. „Paar aastat tagasi juhtus õnnetus, kus veokijuht sõitis rongile külje pealt sisse. Õnnetuse kogukahjuks hinnati 2,4 miljonit eurot,“ sõnas ta. „Veokit juhtis 49-aastane mees, kel tuvastati haiglas joove. Kohtutäitur võtab tänase päevani igal kuul mehe kontolt maha 200 eurot ning seda tema elupäevadeni lõpuni.“

Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert Liis Sepp ütles, et rahalisest kahjust hullem on aga oma elu ära rikkumine. „Süütunne ja häbi, vangla ja võlad, on tagajärjed, millega peavad õppima elama liiklusõnnetuse põhjustanud joobes juhid,“ sõnas ta.