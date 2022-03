Eesti lapsed käivad liiga vähe hambaarsti juures

2021. aastal kuulus laste hambaravi sihtrühma ligi 248 000 last, kellest hambaarsti juurde jõudis ligi 59%. Kõige usinamad hambaarsti juures käijad on 6–11-aastased (69%). See näitab selgelt, et kooli minnes käiakse üsna tublisti lastega hambaarsti juures. Lapsevanem peab hoolitsema selle eest, et ka vanemad lapsed käiksid regulaarselt kontrollis. Statistika aga näitab, et kõige harvem jõuavad hambaarsti juurde just 15–19-aastased (54%) noored.