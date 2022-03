Türil kuulutatakse peatselt kevadet

Tänavu tuleb kevad veidi teisiti, jõudes kohale 20. märtsil kell 17.33. Eelmise aastaga võrreldes on teisiti see, et koroonapiirangud on leevenenud sedavõrd, et kevadet võivad julgelt tervitama tulla kõik soovijad. «Jah, sel korral võivad inimesed kohale tulla,» kinnitas Türi kultuurikeskuse direktor ja kevadpealinna toimkonna liige Ülle Välimäe.