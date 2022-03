SEB: energeetika uuel geopoliitilisel maastikul

Euroopa Komisjon soovib sõltuvust Vene gaasist vähendada

Euroopa poliitikute diskussioonides tundub kõlama jäävat seisukoht, et päris ilma Vene gaasita siinmail hakkama ei saada. Samal ajal on Euroopa Komisjon tulnud omalt poolt välja ettepanekuga vähendada Venemaalt imporditavaid gaasikoguseid juba tänavu kahe kolmandiku võrra. Ülla idee negatiivsemaks pooleks on see, et pole päriselt selge, kuidas see saavutatakse. Ametlikus kommunikatsioonis rõhutatakse eelkõige vajadust hakata ruttu täitma Euroopa gaasihoidlaid eelolevaks talveks, olgu hinnatase milline tahes. Kohustuslikuks muudetakse vähemalt 90% täituvuse saavutamine 1. oktoobriks. Venemaa osakaalu vähendamiseks imporditavast gaasist, tuleks Komisjoni hinnangul olulist suurendada veeldatud maagaasi LNG oste teistest tootjariikidest. Euroopa LNG import on viimastel kuudel oluliselt tõusnud, kuid on küsimus, kas praegune taristu ja globaalne LNG laevastiku hulk võimaldab seda sisse tuua veelgi rohkem. Ka on eksperdid kahelnud, kui ladusalt võimaldavad olemasolevad toruühendused gaasi LNG sadamatest üle Euroopa edasi kanda. Seda eriti gaasi saatmisel Lääne-Euroopast Ida-Euroopasse, sealhulgas Ukrainasse. Eesti tarnekindlust võiks õnneks parandada mai alguses tööd alustav gaasiühendus Poolaga ja lauale toodud ujuva LNG terminali rajamine Paldiskisse.

Väiksem gaasiimport ei pruugi vähendada Venemaa tulusid

Paradoksaalne on aga see, et Venemaa survestamiseks võib Vene gaasi impordi piiramine olla ootamatult ebatõhus meede. Nimelt tähendab maailmaturult LNG kokku ahnitsemine ja pidev ebakindlus Euroopa gaasivarustuse piisavuse osas seda, et ilmselt jääb maagaasi hind rekordkõrgeks terve aasta vältel. Ülikõrge hind tähendab aga, et Venemaa jaoks ei pruugi tegelik tulu maagaasi müügist langeda ka oluliselt väiksemate mahtude juures. Mõttekoja Bruegel arvutuste kohaselt maksab Euroopa täna Venemaale gaasitarnete eest ainuüksi ühes päevas juba umbes 700 miljonit eurot ehk kolm korda rohkem kui aasta alguses. Seetõttu on mõned analüütikud arvamusel, et kui juba gaasitarnete kallale minna, tuleks neist täielikult loobuda. Ent ka lõputu maksevalmidus LNG kokku ostmisel, ja eeldusel, et on taristu, ja hea õnn viivad meid olukorrani, kus Euroopa peaks oma gaasitarbimist vähemalt 10-15% vähendama.

Keerulised ajad, parem tulevik?