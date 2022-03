RMK otsib rentnikke ligi 2000 hektarile niitudele ja karjamaadele

Esimene valikpakkumine sisaldab maatükke kokku üle 2000 hektari. Kõige rohkem antakse sel aastal kasutusse ranna- ja luhaniite, aga ka näiteks 170 hektarit puisniite ja -karjamaid. Suurim rendile pakutav maatükk on 123 hektarit ning asub Tartumaal Alam-Pedja looduskaitsealal, väikseim maatükk on aga 0,2 hektari suurune laid Saare maakonnas. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 25. märtsil kell 11. Lisaks toimub teine valikpakkumine aprillis.