Suusatajad näitasid end Tartumaal

Järvamaa suusatajad olid stardis ka M16 noormeeste teatesõidus, kus Ambla spordiklubi suusatajad sõitsid välja kümnenda koha. Ka amblalaste kolmikust pidi igaüks läbima viis kilomeetrit ning kamba peale kokku said nad aja 48.55,5. Klassikat sõitis Kerto Kaasiku ja vabastiili Kennet Keerberg ja Marten Aron Lepik.

Eesti Suusaliidu murdmaasuusatamise ala juhataja Ave Nurk ütles, et tal on hea meel tõdeda, kui palju on meil noori suusatajaid - kokku oli laupäevase teatesõidu startides 66 võistkonda ligi 200 noore poisi ja tüdrukuga.