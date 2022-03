Jalgpalliklubi president võttis autasu vastu mängijate ja fännide silme all

Priit Värk märkis, et Veiko Veskimäe on neljas spordiga seotud inimene, kes on pälvinud Järvamaa vapimärgi. «Esimesena sai selle Jaak Mae oma sportlike saavutuste eest, siis Rein Valdru kui teeneks lasketreener ja Urmas Jõgi Paide-Türi rahvajooksu aastatepikkuse eestvedamise eest. Seega pole spordiinimesed suure tunnustuse osalised olnud just kuigi sageli,» täpsustas Värk.