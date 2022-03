Toitlustuskohad tervitavad koroonapiirangute leevenemist

Nüüd saab vabamalt hingata ja loota taas klientuuri ja käibe kasvule. Ometi leiab Priit Põder, et valitsus ei peaks vaid piirangute kaotamisega piirduma, vaid leidma võimaluse vähemalt mõnelgi määral ettevõtjatele tekkinud kahjude kompenseerimiseks. "Toon näite, et alustavatel ettevõtjatel on võimalik taotleda ettevõtlustoetust, nemad alustavad nullist. Aga praegu paljud turisminduse või toitlustusega seotud ettevõtjad on miinuses, mis on veel raskem olukord," rääkis ta.