Maxima ootab Paidesse ja Türile ukrainlasi tööle

Maxima Eesti personalijuht Lea Kimber ütles, et nende ettevõte pooldab vaba ja demokraatlikku maailma ning seisab rahu eest. "Toetame abivajajaid Ukrainas ja neid, kes on pidanud oma kodust lahkuma ja jõudnud Eestisse. Selleks, et aidata sõja eest pakku tulnuid, on Maxima valmis palkama kuni 300 inimest," lausus ta.