Sada aastat tagasi alustasid tegevust esimesed bussiliinid Eestis

"Katseid sel alal oli tehtud varemgi, kuid 1922. aastast jäid paljud liinid toimima ja hakati järjekindlamalt arendama nii sõiduvahendeid kui ka taristut. Teede, transpordi ja liikuvuse ajalugu on muuseumi põhivaldkonnaks, mistõttu tasub selle ajamärgi juures teha peatus ja vaadata ajas tagasi ning ka ettepoole," rääkis maanteemuuseumi teadur Andres Seene.

Kui 20. sajandi algul nähti üldriikliku transpordikorralduse vaates arenevaid bussivedusid eelkõige raudteetranspordi täiendusena, siis juba sajandi teisest poolest alates reisiti Eestis rohkem bussi kui rongiga. "Nüüdseks on järjest enam päevakorral säästev areng ja liikumine fossiilkütusevabade transporditehnoloogiate suunas. Lisaks kujundavad ühistranspordi senist palet aina rohkem ka avalikud kergliiklusvahendid ja uued sõidujagamisteenused," nentis Transpordiameti ühistranspordi osakonna juhataja Mihkel Mäeker.

Ühistransport on olnud nii meil kui ka mujal poliitiliste debattide osa, millesse sekkuvad kogukonnad, huvirühmad, spetsialistid ja poliitikud. Seetõttu on ka konverentsi programmi kaasatud ekspertide ja teadlaste ettekandeid, mis käsitlevad ja kaardistavad meie inimeste tänaseid ja homseid liikuvusharjumusi ja -mustreid. Konverentsil tutvustatakse ka äsja Eesti Maanteemuuseumi toimetiste sarjas ilmunud artiklite kogumikku „Mitmeilmeline ühistransport“.

Konverents on mõeldud kõigile huvilistele. Üritus toimub Eesti Maanteemuuseumis ning ülekannet on võimalik jälgida ka veebi teel. Ülekande link tehakse kättesaadavaks enne üritust. Osaluseks kohapeal on vajalik eelregistreerimine.