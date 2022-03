Eestisse on jõudnud üle 17 000 sõjapõgeniku, kellest 4000 on öelnud, et sõidavad ainult siit ­läbi ja lähevad edasi, tõenäoliselt Soome ja Rootsi. Põgenike seas on 5000 last, kellest 50 on juba kooli jõudnud (andmed reedese?? seisuga – KS). Võib küll tunduda väike arv, aga see on juhtunud mõne päevaga, mis on väga positiivne.