Põgenikele üürikortereid napib, majutusasutuste võimalused on piiratud

Kinnisvaramaaklerid täheldavad, et Ukraina sõjapõgenikele, eriti neile, kelle mõni pereliige juba töötab Eestis, otsitakse kortereid, kus nad saaksid end pikemalt sisse seada. Elamispindu on saanud neile ka pakkuda, kuid nõudlus on suurem. Järvamaa majutusasutuste võimalused Ukrainast saabujatele ajutistki peavarju anda on erinevad.