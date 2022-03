Poola riigipiiri tugevdajatega liitus sellest nädalast jagu järvalasi

Vanemseersant Rait Otto Roosna-Alliku üksikkompaniist ütles, et nii pikal õppusel, pealegi väljaspool Eesti piire, pole ta varem osalenud. «Enne päris kriisikollet on see kõige lähedasem kogemus, koht, millest õppida, analüüsida ja võrrelda, kas eelnev väljaõpe ja teadmised on piisavad ning annavad enda võimest hea üldpildi,» lausus ta.