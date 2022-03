Tankur. Pilt on illustratiivne.

Eelmisel nädalal alustati menetlust selles, et 10. märtsil varastati Paides bensiinijaamast diiselkütust ligi 896 euro väärtuses. Politseile on teada kütusevarguses osalenud auto mark (Opel) ja masina numbrimärk (kodumaine) ning samuti see, kuidas varastati (masinas olid kütusekanistrid/vaadid).