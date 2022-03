Laulu- ja tantsupeolisi kutsutakse kogukonnana sõjapõgenikke abistama

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus, Eesti Kooriühing, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts ning Eesti Pagulasabi ütlevad oma läkituses, et tõenäoliselt on see esimene kord, kui laulu- ja tantsupeo 150-aastase ajaloo jooksul kogukonna poole sellise palvega pöördutakse.