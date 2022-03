Praegu lehel näha olevate ankeetide hulgas on ka Ahulas elavate Siimu ja Diana lugu. Nad on koos elanud pea 14 aastat ning peres kasvab kolm last. Küsimusele, miks peaksid just nemad omale unistuste pulmapeo võitma, vastab Diana ankeedis nii: „Me oleme seda oodanud peaaegu 14 aastat ja nüüd kui lapsed on nii suured, et küsivad, miks emmel ei ole sama perekonnanime, mis neil, tunnen, et see hetk on käes. Tahame edasi minna ühtse perena, kandes ka sama perekonnanime.”