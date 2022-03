Erakordselt raske talv jätkub juristi töölaual

Paide linna avalike suhete juht Maarit Nõmm kinnitas, et on kursis, et erakordselt lumerohke talv ning teehooldus põhjustas paljudes pahameelt. Samuti leidub neid, kes sooviksid linna poolt oma masinale tekkinud kahjude hüvitamist.

Nõmm vahendas abilinnapea Karl Jakobsoni sõnu, et inimesed on talle helistanud ja kirjutanud ning uurinud kuidas kahjunõuete hüvitamisega lood on. „Igal sellise juhtumi puhul on vaja aga tõendamist ning just sellega kiputakse jänni jääma,” sõnas Nõmm. „Vastavaid kahjunõudeid-remondiarveid on märtsi keskpaiga seisuga meile tulnud kolm-neli. Siiani pole linnavalitsus kahjunõude alusel pidanud kellelegi veel raha maksma, kuid ühe kahjunõude menetlemine on hetkel linnavalitsuse juristi poolt veel pooleli.”