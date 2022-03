Kärumuuseum avas pealinnas näituse.

Näituse autor ja muuseumi juht Aljona Suržikova räägib projekti ideest: „Projekt „Naised lükkavad“ koosneb kolmest osast. Esimene osa on loengusari naistest ajaloos, huvitavatest kultuuri-, kunsti-, poliitika- ja muudest tegelastest. Loengud on täiesti tasuta ja toimuvad meie muuseumis iga kuu 2021. aasta novembrist 2022. aasta oktoobrini. Projekti teine osa on ajaloonäitus naiste ühiskondliku positsiooni ja õiguste arengust. Praegu avame väljapaneku Tallinnas, seejärel emadepäevaks meie muuseumis Kärus, suvel sõidab näitus Narva, kus see asub Narva Kolledžis. Projekti kolmas osa on Raadio 4-s naiste ajaloost ja erilistest naistest rääkiv saatesari, mida juhib Kira Evve. Idee luua näitus naiste õigustest tuli juba ammu, kuid nii veider kui see ka ei paista, siis just naiste riietuse muutus, täpsemalt naiste lahtiütlemine korsettidest ja naisteriietuse muutused viisid mu mõttele sellest, et tuleks luua näitus naiste õigustest ja nende riietusest. Naised olid vanasti väga sõltuvad teistest inimestest just oma riietuse tõttu. Lood sufražettidest, kes esimesena panid jalga pantaloonid ja istusid ratta selga, naispilootidest, kes võtsid ära kleidid ja panid selga meesteriided, et lennata lennukiga. Ajalugu on suuresti kirjutatud meeste käe läbi, ning kui ajaloos kerkivadki esile naised, siis sageli on nad pigem meheliku iseloomuga või meeste positsioonidel.“