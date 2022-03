Terviseameti keskkonnatervise osakonna nõunik Merli Jõemaa tõdes, et Harjumaal oli kõrgeim viirustase Laagri ümbruses, tõus oli ka Viimsi-Muuga piirkonnas. „Viirustase tõusis ka saartel, Kärdla jõudis punasele tasemele ja Kuressaare oranžile tasemele,“ selgitas ta.

Ida-Virumaal on näha mõningast stabiliseerumist. Jõemaa sõnul on punased punktid Sillamäe ning Ahtme kandis. „Lõuna-Eestis on tõusvas trendis Võru, hüppeline tõus oli Jõgeval. Tartu ja Viljandi langesid tagasi oranžile tasemele,“ täpsustas ta.