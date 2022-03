300 CD-plaati Arvo Pärdi muusikaga ootavad kuulajaid

Järvamaa keskraamatukogu direktor Jane Kiristaja ütles, et plaatide Paidesse jõudmine oli mitmete juhuste kokkusattumine. "Saime plaadid hoiule kuniks rahvusraamatukogus käib remont. Mõistagi ei hoia me neid kiivalt endale, vaid anname inimestele võimaluse muusikat kuulata," lausus ta.

Kiristaja ütles, et CD-de kuulamiseks on neil raamatukogu kolmandal korrusel plaadimängija ja kõrvaklappidega muusikanurk. «Aga oleme mõelnud ka sellele, et kui mõni kohalik Pärdi muusika austaja, keda me hästi teame ja tunneme, väga soovib, siis laenutame plaate ka välja,» lausus ta.