Koguduse juhatuse esimees Joel Rikk ütles, et Paide kirikus 25. märstil kell 19 algava tütarlastekoori Ellerhein 70 aasta juubelile pühendatud kontserdi käigus korraldatakse korjandus, mille tulu läheb otse Ukraina laste toetuseks.

«Kontsert oli koostöös kogudusega mõeldud korraldada tasuta, kuid muutunud olukorras on vähim, mis me selles olukorras teha saame, on koguda toetust selle vapra rahva toetuseks,» lausus ta.