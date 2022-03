Karl-Mathias Saarse nimi ei peaks muusikahuvidega lehelugejale olema võõras. On ju noormees aastaid maakonna mõõduvõttudel oma hääle­ulatust näidanud. Erinevalt paljudest teistest otsustas Karl-Mathias, et muusikal on tema elus suur roll ka täiskasvanueas. Nii esineja kui laulukirjutajana.