Teemanttikand valmib ilma nõelapisteta

Loomulikult ei ole need päris teemandid, sest niivõrd kallist materjali käsitööks hankida on keeruline, kui mitte päris võimatu. Piltide valmistamiseks on kasutatud akrüülmaterjalist kivikesi, mis säravad peaaegu sama uhkelt nagu mõni juveelipoest soetatud teemantehe.

Teemanttikandite autor on Anneli Jaasma, kes avastas selle omalaadse hobi nii, nagu tänapäeval ikka asju avastatakse – Facebooki vahendusel. «Keegi jagas seal mingit pilti ja ma vaatasin: oh – põnev! Hakkasin siis uurima, millega on tegu ja kuidas seda tehakse,» meenutab ta esmatutvust põneva hobiga. Veidi internetis nii-öelda maad kuulanud, otsustas Jaasma endale ühe pildi valmistamise komplekti koju tellida. Paki lahti harutanud, vaatas ta seal sisalduvaid asju kui vasikas uut aiaväravat, saamata täpselt aru, mis on mis. Kotitäied värvilisi kivikesi, pliiats, lõuend ja veel hulk vidinaid. Tasapisi tegi Jaasma endale asja selgeks ning esimesed teemanttikandikatsetused kukkusid päris piltide moodi välja.