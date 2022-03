Järva vallas Preedi külas elav Ülle Laast sai kolmapäeva keskpäeval Koeru Konsumi ees teada, et edaspidi sõidab ta 40 000 eurot maksva hübriidmaasturiga Toyota RAV4.

«Mis siin toimub? Miks minu auto kellelegi teisele läheb?» lõõpis kolmapäeva keskpäeval Koeru Konsumi ette parkinud autos naine poe ees uhkete kirjadega maasturit nähes tütrega, teadmata, et Coop Eesti autoloosi õnn on just nimelt temale naeratanud.