Ukraina lapsed kohanevad tasapisi koolieluga

Paide linnavalitsuse haridusspetsialist Enn Lehtpuu ütles, et Paides on kooli jõudnud või kohe jõudmas ligi 30 õpilast. «Hammerbeckis on 15 ning Hillar Hanssoos on praegu kaheksa ja järgmisest nädalast lisandub üheksa eri vanuses õpilast,» täpsustas ta ja lisas, et viis last käib ka lasteaias ja mitu on ootejärjekorras.